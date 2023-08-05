Трамп: Джо Байден пытается любым путем сохранить власть Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден и его окружение сделают все возможное ради сохранения власти.

«Смехотворное обвинение против нас…, действие отчаяния в стремлении... Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть», - сказал Трамп.

Политик подчеркнул, что Байден и его окружения любым путем попытаются сохранить власть.

Как писал сайт KP.RU, 4 августа экс-президент США Дональд Трамп не приехал в суд во Флориде и отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах.

Ранее суд в Вашингтоне решил не арестовывать Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, политик отпущен под обязательство о явке и соблюдении законов.

3 августа экс-президент США Дональд Трамп заявил, что по трем уголовным делам из-за «объявленной левыми охоты на ведьм» ему грозит в общей сложности более 500 лет тюрьмы.

2 августа стало известно, что по новому обвинению Дональд Трамп может быть признан предводителем «внутренних террористов», за что ему грозит до 50 лет тюрьмы.