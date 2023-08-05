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НовостиПроисшествия5 августа 2023 9:18

В Каталонии 135 человек эвакуировали из-за лесного пожара

Пожар уже уничтожил около 435 гектаров леса
Роман ПОЛОСИКОВ
В Каталонии 135 человек эвакуировали из-за лесного пожара

В Каталонии 135 человек эвакуировали из-за лесного пожара

Фото: REUTERS

В испанском автономном сообществе Каталония эвакуировали 135 человек из-за лесного пожара. Об этом рассказали в региональной пожарной службе.

— 135 человек были эвакуированы этой ночью из-за лесного пожара в Портбоу, — говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

Отмечается, что само возгорание началось четвертого августа, а из-за его масштабов пришлось остановить движение поездов между населенными пунктами Портбоу и Фигерас. В некоторых районах жителям приказали не покидать свои дома.

Помимо этого около двухсот человек не смогли попасть в свои дома в результате природной катастрофы. Тушение пожаров осложняется сильными порывами ветра, а на данный момент огонь уничтожил около 435 гектаров леса. Для ликвидации возгорания используют воздушную технику.

Ранее стало известно, что в Югре разбушевались лесные пожары. Огонь охватил уже более 170 гектаров леса. После прибытия спецбригад, все пожары удалось ликвидировать.