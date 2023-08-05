Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Новоселовское в ЛНР

Вооруженные силы России на Купянском направлении взяли под контроль населенный пункт Новоселовское в Луганской народной республике, заявило Министерство обороны РФ.

«Грамотными и профессиональными действиями подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское ЛНР. Штурмовыми отрядами на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В районах Синьковки, Загоруйковку и Берестового Харьковской области российские войска отразили три контратаки ВСУ, в районах Купянска, Петропавловки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР – нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника, сообщили в министерстве.

Всего на Купянском направлении украинские войска потеряли за сутки до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ Krab, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б». В Минобороны добавили, что ВСУ в течение суток предприняли безуспешные попытки наступления на Донецком и Краснолиманском направлениях.