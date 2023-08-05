Пьяный полицейский сбил подростка на скутере в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пьяный сотрудник полиции сбил подростка 2009 года, который ехал на скутере в Нижегородской области. Пострадавшего доставили в больницу, а по факту инцидента началась проверка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— Несовершеннолетний водитель без прав на управление транспортным средством получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение. За рулем автомобиля Nissan был сотрудник МО МВД России «Пильнинский», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудник будет уволен из полиции и понесет наказание в соответствии с законом. Правохранители составили протокол на виновника аварии за управление автомобилем в нетрезвом виде. Сам инцидент произошел в селе Лопатино Сергачского района.

Ранее неизвестный водитель сбил подростков на пешеходном переходе в Биробиджане. Нарушитель скрылся с места ДТП и не оказал помощь пострадавшим. Полиция ищет свидетелей аварии.