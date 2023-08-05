Российские силы уничтожили надводный беспилотник в севастопольской морской зоне Фото: Иван Макеев

Надводный беспилотный аппарат, обнаруженный в субботу, 5 августа, в севастопольской морской бухте, уничтожен, сообщил глава Севастополя Михаил Развозжаев.

«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Развозжаев добавил, что все ограничения на движение водного транспорта, введенные в связи с обнаружением беспилотника, сняты.

Как писал сайт KP.RU, 5 августа в севастопольской морской зоне силы Военно-морского флота РФ обнаружили надводный беспилотник. В связи с этим спецслужбы ограничили движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Необходимости в эвакуации людей с пляжей не было, отметил глава Севастополя.

Напомним, в ночь на 16 июля Севастополь пытались атаковать девять беспилотных летательных аппаратов. Над морем сбили один БПЛА, пять подавили силами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, были уничтожены два надводных дрона.