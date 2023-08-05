«Литрес» начал внутреннее расследование из-за утечки данных клиентов Фото: пресс-служба сервиса «Литрес»

Сервис электронных и аудиокниг «Литрес» начал внутреннее расследование в связи с утечкой данных пользователей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса, компания уведомила Роскомнадзор об инциденте. В настоящее время приняты меры по защите данных клиентов, вся платежная информация в безопасности, поскольку сервис не хранит платежные данные пользователей, отметили в компании.

«Литрес» рекомендовал клиентам сменить пароли от входа в личный кабинет, так как злоумышленники получили доступ к адресам электронных почт пользователей. Если с аккаунтами будут совершены какие-либо несанкционированные действия, они будут отменены сервисом по запросу клиента, резюмировали в компании.

В соцсетях ранее появились сообщения, что в открытом доступе оказались данные пользователей сервиса «Литрес». Уточнялось, что речь идет более трех миллионах строк с именами, фамилиями, адресами электронной почты и паролями.