Великобритания опасается слежки Китая через электромобили

В Великобритании опасаются, что Китай будет шпионить за гражданами Соединенного Королевства через электромобили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британское правительство обеспокоено возможностью слежки за гражданами Великобритании через китайские электромобили. Об этом пишет издание Telegraph.

«Источники в правительстве выразили обеспокоенность тем, что технологии, встроенные в автомобили, могут использоваться для сбора огромного количества информации, включая данные о местоположении, аудиозаписи и видеоматериалы», - пишет издание.

Источник издания также допустил, что электрокары китайского производства могут подвергаться дистанционному воздействию вплоть до полного отключения.

Китайские электромобили завоевывают британский рынок благодаря своей низкой стоимости, а также из-за того, что в 2030 году в стране вступит в силу запрет на новые бензиновые и дизельные авто.

Как понять, шпионит ли за тобой твой смартфон и как отрубить эту слежку, сайту KP.RU рассказал специалист по кибербезопасности.

Напомним, ранее шпионский воздушный шар из Китая переполошил Америку. Таинственный аэростат проплыл над секретными военными объектами США накануне визита госсекретаря Блинкена в Пекин.

О том, как Пекин вводит систему тотального контроля за гражданами, читайте здесь на KP.RU.