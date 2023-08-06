Российские военные за сутки уничтожили две гаубицы М777 и одну гаубицу «Мста-Б»

Российские войска уничтожают западную технику ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское подразделение войск «Центр» за сутки уничтожило вражеские гаубицы в результате контрбатарейной борьбы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук в беседе с ТАСС.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» поражена гаубица М777 западного производства», - сообщил Савчук.

Представитель группировки войск «Центр» также рассказал о ликвидации в ходе контрбатарейной борьбы еще одной гаубицы М777, а также гаубицы «Мста-Б» и 120-мм миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) также сбила три снаряда американской РСЗО HIMARS и четыре беспилотника.

Кроме того, подразделения войск «Центр» сорвали наступление ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери противника составили около 100 боевиков, еще четверо украинских военнослужащих сдались в плен.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц рассказал об успехах продвижения российских войск на Купянском направлении.