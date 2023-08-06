В городе Ковылкино Мордовии отрыли новый ледовый дворец

Фото: e-mordovia.ru

«Три года назад мы обратили внимание на долгострой, строительство которого 12 лет назад начиналось с большой помпой. Но мы все вместе справились и довели это дело до конца. И так будет с каждым объектом. Большое спасибо строителям, теперь все в наших руках: считаю, ледовый дворец должен служить постоянно и хоккеистам, и фигуристам. В Ковылкино самые красивые женщины - ответственно это заявляю, у меня мама отсюда родом! Надо заниматься фигурным катанием - самым красивым видом спорта. Предлагаю развивать этот объект, чтобы все здесь было - для людей», - подчеркнул Артём Здунов во время осмотра ледового комплекса.

Жителей города Ковылкино приветствовал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев: «Открытие объектов такого масштаба - это абсолютный праздник для всех, кто связан со спортом, любит спорт. Он открывает так много дверей для человека, открывает горизонты, облагораживает, ведь спорт - это физическая прежде всего культура».

Фото: e-mordovia.ru

Новый спортивный комплекс представляет собой двухэтажное здание общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров. За спортивными состязаниями здесь одновременно могут наблюдать две сотни зрителей. На ледовой арене будут проводиться учебно-тренировочные занятия, соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также массовое катание на коньках жителей района. Несомненно, новый спорткомплекс станет настоящим центром притяжения любителей активного и здорового образа жизни.

На строительство объекта направлено свыше 336 млн рублей. Почти 290 млн выделено из бюджета Мордовии, 47 млн рублей — средства федерального бюджета.

От Главы Мордовии спортсмены города получили в подарок хоккейный инвентарь.

В день открытия на ледовом корте прошел первый хоккейный матч. На лёд вышли команды «Мордовия» и «Динамо» из Брянска. Символическое вбрасывание шайбы провели Виктор Шалимов, трёхкратный чемпион мира по хоккею, легенда спорта и Мирон Жутин, победитель межрегиональных хоккейных турниров.