Минобороны: в Московской области пресечена попытка ВСУ осуществить атаку дроном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечении попытки совершить террористическую атаку дроном в Московской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 6 августа.

По данным оборонного ведомства, вражеский беспилотник был уничтожен российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) на территории Подольского района в 11:27 по московскому времени.

В результате сорванной попытки ВСУ совершить теракт жертв и разрушений нет, уточняет Минобороны.

Ранее 6 августа аэропорт Внуково объявил о временном закрытии воздушного пространства по независящим от аэропорта причинам. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Ограничения на вылеты и прием самолетов во Внуково были сняты с 11:55 по мск.