Ограничения на вылеты и прием самолетов во Внуково сняли Фото: Иван ВИСЛОВ

Ограничения на прием и выпуск самолетов во Внуково сняли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее KP.RU писал, что во Внуково временно закрыли воздушную зону. Пассажирам, ожидающим вылета, сообщили о задержке рейсов. Прилетающие борта направляли в другие аэропорты. О причинах такого решения в пресс-службе Внуково отмечали, что обстоятельства не зависят от воздушной гавани.

Ограничения действовали 1,5 часа. Теперь же их полностью сняли, аэропорт работает в штатном режиме.

Также ранее сообщалось, что в 11 утра на подлете к Москве военные сбили очередной БПЛА, направляющийся к столице. Системы ПВО сработали успешно. Никто не пострадал. Глава города Сергей Собянин поблагодарил военнослужащих за их работу.