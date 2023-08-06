Глава Севастополя: Морская мина обнаружена менее 100 м от берега у пляжа Любимовка

Глава Севастополя: Морская мина обнаружена менее 100 м от берега на пляже Любимовка Фото: Ольга ЖУКОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в море в 100 метрах от берега была обнаружена морская мина. Об этом глава региона написал в своем телеграмм-канале.

По словам Развожаева, мина была обнаружена в районе пляжа "Любимовка" на расстоянии не менее 100 метров от берега, на данный момент готовится ее уничтожение.

Как известно, на данный момент мина дрейфует в сторону Северной бухты. Оперативные службы также знают о произошедшем, на месте работают специальные службы флота. Развожаев добавил, если будет возможно, то ее отбуксируют в безопасное место, в противном случае ее уничтожат в акватории.

Ранее глава Севастополя сообщал о том, что в севастопольской морской зоне 5 августа 2023 года в открытом море флот обнаружил надводный беспилотник.