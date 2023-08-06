Лада Дэнс попала в ДТП: что известно о состоянии певицы

Певицу Ладу Дэнс перевели из госпиталя Бурденко в частную клинику в Подмосковье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российскую певицу Лада Дэнс, которая попала в ДТП на трассе М-2 "Крым" под Москвой, перевели в одну из частных клиник Подмосковья. На данный момент, она находится в состоянии средней тяжести, заявил директор артистки Сергей Пудовкин.

"Лада Дэнс госпитализирована в частную клинику, у нее множество ушибов, травма бедра", - приводит слова Пудовкина ТАСС.

При этом, состояние артистки остается средней тяжести, но она находится в сознании. За ней наблюдают врачи. Прогнозы медики делают хорошие. В момент ДТП Лада Дэнс не была за рулем, автомобиль с ней врезался в попавшую ранее в аварию машину.

Напомним, 5 августа певица Лада Дэнс попала в ДТП на трассе М-2 в районе Подольска. Авария случилась на 51-м километре трассы М-2 "Крым". У певицы закрытая черепно-мозговая травму и ушибы позвоночника.