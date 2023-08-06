Сальдо: ВСУ обстреляли Чонгарский мост ракетами Storm Shadow Фото: EAST NEWS

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что украинские войска ударили ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, из-за обстрела ВСУ Чонгарский мост получил повреждения. На нем образовались три пробоины, несущие конструкции не повреждены. При этом, по его словам, главной подлостью является попадание в поселковую школу.

Также Сальдо добавил, что добраться до Крыма и в обратном направлении на данный момент можно через Чаплинку и Армянск. В связи с этим губернатор обратился с просьбой к автомобилистам учесть сложившиеся обстоятельства.

Также 6 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечении попытки совершить террористическую атаку дроном в Московской области со стороны ВСУ.