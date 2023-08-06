Аксенов сообщил о повреждении Чонгарского моста из-за ракетного удара ВСУ. Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о ракетном ударе украинскими войсками в районе Чонгарского моста. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, есть одно попадание, а часть ракет была сбита силами противовоздушной обороны. В результате удара на мосту есть повреждения дорожного полотна, сейчас уже начинаются ремонтные работы. Погибших в результате происшествия нет.

Аксенов уточнил, что проезд на данный момент осуществляется через контрольно-пропускные пункты Красноперекопск и Армянск. Точную схему опубликует местный Минтранс. Также глава республики призвал жителей полуострова сохранять спокойствие.

Также об обстреле и повреждении Чонгарского моста и поселка Чонгар в Херсонской области сообщал губернатор региона Владимир Сальдо.