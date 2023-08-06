Участники переговоров в Джидде обсуждали еще один мирный план по Украине Фото: REUTERS

Участники переговоров по решению украинского конфликта в Джидде говорили об еще одном мирном плане, помимо того, что предлагал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По информации дипломатов, новый план вместе со многими государствами представила Саудовская Аравия. Частью такого плана якобы являются сохранение украинской целостности, прекращение огня на всех фронтах и начало мирных переговоров под наблюдением ООН. Кроме того, план предусматривает и обмен пленными. При этом, Саудовская Аравия сообщила России о ходе консультаций.

Изначально якобы планировалось обсудить только так называемый план Зеленского по мирному урегулированию украинского конфликта.

Кроме того, на саммите в Саудовской Аравии принято решение, что рабочие группы будут созданы для обсуждения пунктов "формулы Зеленского" по урегулированию украинского конфликта.

Ранее российский зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев обозначил три условия для осуществления мирного процесса. По его словам, шансы на успех имеет лишь тот, кто готов признать эти условия.