Песков заявил, что в NYT исказили его слова о президентских выборах в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг интерпретацию его слов газетой New York Times. Издание опубликовала статью, где Песков якобы утверждал о переизбрании действующего президента РФ Владимира Путина в 2024 году с более чем 90% голосов.

Также в статье Песков якобы говорил о том, что выборы в РФ не столько демократия, сколько "дорогостоящая бюрократия". По словам представителя Кремля, автор статьи в корне неверно интерпретировал его слова. Сам Песков подтвердил, что встречался с журналистом и ответил на вопрос по теме выборов.

"Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи. Ответ на вопрос был такой, что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно. Поэтому сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы в теории - только лишние расходы", - приводит слова Пескова ТАСС.

При этом, добавил Песков, журналисту говорилось о том, что Путин сказал и настоял на проведении выборов, поскольку это является требованием демократии. При этом в беседе он высказывал свое личное мнение.

Между тем, Дмитрий Песков в воскресенье, 6 августа также заявил о желании России контролировать все принадлежащие ей территории.