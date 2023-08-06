Зеленский подтвердил получение французских ракет большой дальности SCALP Фото: REUTERS

Украина получила от Франции поставку ракет "воздух-поверхность" большой дальности SCALP. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Глава Украины в День Воздушных сил ВСУ заслушал доклад о работе систем ПВО Patriot и IRIS-T, и осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29.

При этом, командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что эти самолеты усовершенствованы и для использования вооружения, предоставляемого союзниками. Среди таких объектов ракеты класса "воздух - поверхность" ZUNI, ракеты Storm Shadow, противорадиолокационный ракеты AGM HARM, - отмечается в сообщении офиса украинского президента, его слова приводит ТАСС.

Между тем, Германия намеренно замедляет поставки оружия Киеву, которое обещала передать в 2023 году. При этом некоторая техника и вовсе так и не дошла до украинских военных.