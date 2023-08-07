Европейские компании потеряли не менее 100 млрд евро на российском рынке после начала СВО

Европейские компании потеряли не менее 100 млрд евро после начала СВО. Фото: Артем КИЛЬКИН

Европейские компании на российском рынке с начала СВО потеряли не менее 100 млрд евро. Об этом пишет британское издание The Financial Times. Издание делает выводы на основании анализа отчетности крупнейших фирм Европы за последние полтора года.

Сообщается, что 176 европейских компаний за этот период столкнулись с «обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, и иными разовыми расходами, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса». При этом эксперты издания допускают, что эти потери в дальнейшем будут еще большими.

Наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли нефтегазовые компании, отмечает издание.

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Ранее были названы причины, почему большинство иностранных компаний остались в России даже после заявлений об уходе.