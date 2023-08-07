Гидрометцентр прогнозирует экстремальную жару в десяти регионах России

Россиян ожидает аномальная жара в ближайшие несколько дней. Фото: REUTERS

Ряд российских регионов ожидает экстремальная жара в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Сообщается, что столбик термометра перевалит за 40 градусов со знаком плюс в некоторых регионах.

«В дневные часы 7-8 августа в Волгоградской области ожидается сильная жара (максимальная температура 40…42°)», - сказано в экстренном сообщении ведомства.

Такая же температура ожидается в Астраханской области 8 и 9 августа. В Ингушетии и Чеченской Республике 7 и 8 августа будет стоять жара до 40 градусов, 7 августа в Херсонской и Запорожской областях ожидается такая же температура.

В Калмыкии 7 и 8 августа будет до 43 градусов жары.

Кроме того, в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура поднимется до плюс 37 градусов.

Ранее сообщалось, что аномальная жара и сильный ветер ожидается в Петербурге с 7 по 13 августа.

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