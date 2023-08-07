Россиян предупредили об экстремально высокой температуре в ближайшие дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экстремально высокие температуры в ближайшие дни придут в регионы на юге европейской части России. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозам, температурный фон до 43 градусов ожидается в Республике Калмыкия, до 40-42 градусов - в Краснодарском крае, Ставрополье, а также Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

«На юге Центрального федерального округа - Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области - тоже очень высокие температуры до вторника включительно - до 36-37 градусов», - приводит ТАСС слова синоптика.

Вильфанд также предупредил, что в ближайшие дни будет высокий ультрафиолетовый индекс, советуя в полуденное время не находиться под солнцем, а также носить солнечные очки и одежду с длинным рукавом.

Ранее метеоролог Надежда Точенова предупредила жителей Москвы о приходе гроз после аномальной жары. По ее словам, температура начнет понижаться до 27 градусов в середине недели – 9 августа, а в пятницу, 11 августа, будет уже 17-20 градусов и пройдут ливни.