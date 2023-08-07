Матроса задержали в Приморье после попытки поджечь военкомат Фото: Михаил ФРОЛОВ

Матрос судоходной компании, который пытался поджечь военкомат в Находке, был задержан.

Попытка поджога военкомата в Находке произошла в ночь на 2 августа, но здание не загорелось. Как сообщил источник редакции «Комсомольской правды – Владивосток», 52-летней мужчина заявил, что ему позвонили мошенники якобы со Следственного комитета, убедив его «помочь», совершив поджог военкомата.

Подозреваемый отрицать свою вину не стал, сознавшись во всем, но на данный момент проверка не закончена. Экспертам по-прежнему необходимо узнать мотивы мужчины.

Напомним, в Феодосии задержали 51-летнюю женщину, которая также пыталась поджечь военкомат. Как писал сайт KP.RU, она бросила в здание коктейль Молотова, а позже заявила полицейским, что такое «задание» ей дали люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов.