МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову* после ее высказываний

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову* после ее высказываний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову*, которая ранее заинтересовала российских правоохранителей своими русофобскими высказываниями. Это следует из ведомственной базы разыскиваемых.

Как заявил в августе 2022 года Следственный комитет (СК) России, в эфире одного из телеканалов Янина Соколова* «высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку», выступив при этом за «беспощадное уничтожение». Ведомство тогда сообщило, что намерено изучить данные в рамках уголовного дела, но о результатах проведенных мероприятий не сообщалось.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сказано в карточке Янины Соколовой*. Статья, по которой телеведущую объявили в розыск, не указывается.

*Находится в реестре террористов и экстремистов