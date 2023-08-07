Реабилитолог Бондаренко: правильный режим дня поможет сохранять бодрость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-реабилитолог Владимир Бондаренко раскрыл способы, которые позволят оставаться бодрым в течении всего дня. Несоблюдение режима дня лишает организм энергии и вызывает энергетический спад.

Чтобы всегда быть бодрым и энергичным, необходимо установить регулярный режим дня. Важно постараться делать все в одно время: просыпаться и засыпать, умываться, есть и заниматься спортом. Это поможет поддерживать энергию и улучшить обмен веществ.

- Недостаток движения — еще одна причина потери энергии, -говорит Lenta.ru реабилитолог Владимир Бондаренко.

Правильное питание и поддержание питьевого режима – еще одна составляющая энергичности.

В меню должно быть достаточное количество витаминов, микроэлементов, белков, жиров и углеводов, причем поступающих из пищи в правильных пропорциях. А недостаток воды негативно сказывается на всех обменных процессах.

Минимальная физическая активность должна присутствовать в течении дня.

- Посидели час — сделали легкую разминку, — рассказывает врач. - Встали, походили, руками потрясли, ногами потопали, хотя бы немного. Достаточно просто встать и пройтись, размяться, растрястись.

В свою очередь бизнес-психолог, специалист по развитию мышления Екатерина Князева рассказала Пятому каналу, как восполнить ресурсы организма и вернуть желание достигать поставленных целей.

Для повышения заряда бодрости следует нормализовать график питания и режим сна и перестать контактировать с людьми, которые вызывают отрицательные эмоции.

- Если это человек близкий, постарайтесь выровнять с ним отношения или дать обратную связь, сказав: „Мне неприятно, что ты говоришь. Пожалуйста, больше не говори так. Меня это расстраивает", — порекомендовала специалист.