Бывший советник Пентагона Макгрегор: Украина находится на грани краха Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина находится на грани краха, в конфликте наступил переломный момент. Об этом он сказал в своем блоге.

По словам Макгрегора, это самый опасный момент в конфликте, поскольку украинская сторона находится на грани краха. ВСУ в очень плачевном состоянии, неудачные попытки атаковать только лишили их сил.

Также эксперт отметил, что после наступления ВСУ станет только сложнее, так как войска ВС РФ в ходе конфликта стали только сильнее и мощнее. У российской армии обилие ресурсов и мощный военно-промышленный комплекс, заключил Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор предположил, что страны Запада создают коалицию для ввода войск на Украину, главную роль в которой сыграют восточноевропейские страны.