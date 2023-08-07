Путин: нужно увеличить долю производства "Ланцетов" и танков Т-90М "Прорыв"

Путин поручил нарастить производство новейших вооружений в РФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой госкорпорации "Ростеха" Сергеем Чемезовым заявил о необходимости нарастить производство новейших вооружений в стране.

"Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения", - заявил Путин, заслушав доклад Чемезова.

Глава государства пояснил, что речь идет в том числе о боевом танке Т-90М "Прорыв" и беспилотном летательном аппарате "Ланцет".

Ранее сайт KP.RU рассказал, что российский оборонно-промышленный комплекс вопреки западным санкциям стал наращивать выпуск продукции для зоны специальной военной операции (СВО). К примеру, компания "Специальный технологический центр" увеличила для нужд Вооруженных сил (ВС) РФ в 53 раза поставки беспилотников, в число которых входят и "Ланцеты", а также "Орланы".