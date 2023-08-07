Режим ЧС из-за наводнения введен на Аляске Фото: REUTERS

Режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения ввели в административном центре Аляски Джуно. Об сказано в сообщении, опубликованном на сайте местной администрации.

«Город и район Джуно объявил о чрезвычайной ситуации в связи с разливом реки Менденхолл, произошедшим 5 августа», - говорится в заявлении.

Власти сообщают, что под воду ушли по меньшей мере два здания. Однако, согласно приведенным данным, уровень воды начинает снижаться, но жителям советуют держаться подальше от реки, поскольку береговая линия является крайне неустойчивой. В администрации заявили, что уже начали работы по очистке дорог.

Напомним, 31 июля этого по меньшей мере два человека погибли -за проливных дождей и наводнений в Пекине. Кроме того, оказался затоплен международный аэропорт китайской столицы.