Психолог рассказал, почему ребенок постоянно врет Фото: Shutterstock

Психолог Станислав Самбурский в беседе с «Газетой.Ru» назвал причины, по которым дети говорит неправду, указав на то, что подобное поведение может быть вызвано страхом наказания или протестом.

По его словам, в данном случае зависит от возраста, а также обстоятельств. Так, маленькие дети до четырех лет зачастую просто путают реальность и вымысел. «Для них ложь - это способ развить своё творческое мышление и самовыражение. Они не врут намеренно, а просто живут в своём мире», - рассказал эксперт.

В возрасте до десяти лет ребенок может преувеличивать для того, чтобы повысить свой статус в глазах сверстников или же старших.

При этом, как отметил специалист, дети любого возраста могут говорить неправду для того, чтобы избежать ответственности или наказания за свои поступки. Кроме того, могут врать из-за психологического дискомфорта или стресса, который был вызван конфликтами, в том числе семейными.

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