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НовостиОбщество7 августа 2023 15:13

Писатель Дмитрий Глуховский* заочно приговорен к восьми годам заключения

Ему также запретили администрировать сайты в течение четырех лет
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Писатель Дмитрий Глуховский* заочно приговорен к восьми годам заключения

Писатель Дмитрий Глуховский* заочно приговорен к восьми годам заключения

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского* к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии.

«Глуховскому* назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима», – передает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Писателю также запретили администрировать сайты в течение четырех лет. Как полагает следствие, Глуховский* разместил в своих аккаунтах в социальных сетях смонтированные видеоролики с недостоверной информацией, дискредитирующей Вооруженные силы России.

Как писал сайт KP.RU, 7 июня 2022 стало известно, что МВД России объявило Глуховского в розыск. Напомним, он является автором антиутопических романов «Метро 2033», «Сумерки» и сценария к фильму «Текст».

*Физлицо, признанное в России иноагентом