Стало известно, что спасло Ладу Дэнс в аварии

Певица попала в больницу Фото: Иван МАКЕЕВ

5 августа Лада Дэнс попала в аварию. Артистка возвращалась домой после выступления на корпоративе, когда иномарка, в которой заходилась звезда, угодила в ДТП.

Артистка находилась в машине вместе с подругой – хореографом. Обе женщины получили серьезные ушибы, травмы головы и позвоночника. Как сообщает источник Царьграда в правоохранительных органах, травмы Дэнс могли быть куда серьезнее, но ее спасло то, что она оказалась пристегнута ремнем безопасности.

Причиной аварии стал опасный манёвр впереди идущей иномарки, в которую и врезалась машина с артисткой.

Артистка отделалась ушибленной раной лба, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Водителя, который был за рулем «Мерседеса», доставили вместе с пассажирками в Подольскую городскую больницу. После оказания помощи, всех пострадавших выписали домой на лечение.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские, проводится проверка.