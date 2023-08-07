«Не больше двух»: фармацевт рассказал, можно ли принимать таблетки при боли

Пить лекарства лучше по назначению врача Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Боли в животе — распространенная причина сходить в аптеку. Многие предпочитают выпить обезболивающее, однако, принимать сразу много препаратов не стоит, об этом рассказал телеканалу «Царьград» фармацевт Алексей Панаит.

"Боль (в том числе, в животе) - это реакция организма на какие-то плохие процессы в организме. Среди обширного перечня препаратов без назначения врача можно прибегнуть к использованию нестероидных противовоспалительных средств. Важное условие - суточная норма не должна превышать двух таблеток", - рассказал Панаит.

Он уточнил, что использовать препараты можно только при условии, что боль является нерегулярной. В другом случае — обязательно нужно обращаться к врачу.

«Любые лекарственные препараты лучше применять по назначению специалиста, ведь самолечение может привести к самым разным последствиям», - отметил фармацевт.

Ранее «Известия» сообщили, что превышение длительности приема, указанной в инструкции, сопровождается риском нежелательных явлений — это могут быть нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы. Частое использование лекарств повреждает слизистую оболочку желудка, провоцируя хроническое воспаление и увеличивая риск развития язвенной болезни и желудочно-кишечных кровотечений.