Силы РЭБ посадили два украинских беспилотника в Курской области Фото: REUTERS

Средств радиоэлектронной борьбы посадили в Курской области два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них – символика полка «Азов»*, – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, на прошлой неделе украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на храм в Рыльске Курской области, пострадавших в результате инцидента не было. Как уточнил Старовойт, были повреждены окна в двух административных зданиях и выбиты стёкла в Покровском храме.

* запрещенная в России террористическая организация