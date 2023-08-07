Экономист рассказал, почему потери ЕС от санкций больше российских

Потери ЕС от санкций превышают потери России Фото: Иван МАКЕЕВ

Евросоюз несет большие потери от санкций, нежели Россия. Таким мнением с «РИАМО» поделился замглавы департамента экономической теории финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

«Их перспективные потери гораздо больше российских, так как в РФ суммарная технологическая цепочка отраслей, работавших на рынки ЕС, гораздо короче, чем аналогичная европейская цепочка, поставлявшая продукцию и товары в нашу страну», - рассказал Толкачев.

Он добавил, что снижение экспорта из России «вдвойне больнее для европейцев». Причинами он назвал повышение цен на импорт сырья после потери рынков технологий для поставок сырья в Россию.

Ранее «ОТР» сообщало, что направленные против РФ санкции не сработали, так как Россия давно развивала направление импортозамещения. Отечественные аналоги с 2014 года появились в ряде сфер бизнеса и производства.

Телеканал «360» отмечал, что убытки европейских компаний на российском рынке с начала спецоперации на Украине достигли как минимум 100 миллиардов евро.