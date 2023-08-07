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НовостиЗдоровье7 августа 2023 19:47

Врач рассказала, почему солярий полезен при псориазе

Врач Карамышева: солярий ускоряет заживление при псориазе
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Солярий может помочь больным псориазом

Солярий может помочь больным псориазом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Посещение солярия не запрещено для больных, страдающих псориазом, напротив, пациенты могут получить неожиданный положительный эффект, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог Татьяна Карамышева.

«Световая терапия (в данном случае в солярии) уменьшает боль, снижает воспалительные процессы, ускоряет заживление и оказывает подсушивающий эффект», - рассказала Карамышева.

Также среди плюсов она назвала маскирующий эффект, который позволяет несколько скрыть проявления заболевания.

При этом врач уточнила, что очень важно соблюдать правила: сеанс должен длиться не больше пяти-шести минут. Проводить сеансы можно курсом, но не чаще, чем раз в два дня.

Ранее телеканал «360» сообщал, что стресс может спровоцировать астму, псориаз, сахарный диабет. При этом, стресс необязательно вызовет заболевания, но если человек находится в группе риска, например, курит, имеет слабый иммунитет, неправильно питается, то шансы заболеть повышаются.