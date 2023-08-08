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НовостиОбщество8 августа 2023 8:53

В Кузбассе на 30% снизилось число подростков – правонарушителей благодаря программе наставничества

Глава региона Сергей Цивилев рассказал о социальных проектах для трудных детей
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе число подростков-правонарушителей сократилось на 30% по сравнению с прошлым годом (с 2 931 до 2 092). В регионе реализуется сразу несколько проектов социальной адаптации трудных детей, в том числе программа наставничества, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

«В Кузбассе реализуются региональные программы по профилактике преступлений, совершаемых подростками. Основная задача таких проектов - помочь им раскрыть таланты и заинтересовать общественно полезной деятельностью. Большую роль в этом играет институт наставничества - когда детей, находящихся в группе риска, курируют подготовленные специалисты», - рассказал Сергей Цивилев.

Во всех муниципалитетах региона сейчас работают более 1,5 тысяч наставников: они курируют 75% трудных подростков. Наставниками становятся педагоги, спортивные тренеры, психологи, инспекторы ПДН, сотрудники социальных центров и отделов молодежной политики. Кураторы помогают подросткам решать возникающие проблемы, в том числе с учебой.