Путин поздравил режиссера Юлия Гусмана с 80-летним юбилеем

Юлию Гусману исполнилось 80 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Юлия Гусмана с юбилеем. 8 августа российскому режиссеру и телеведущему исполнилось 80 лет.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил карьерные успехи Гусмана в режиссуре, на телевидении и в кинематографе.

«И конечно, большого уважения заслуживает ваша востребованная общественная деятельность», - говорится в поздравлении главы государства, который также пожелал Юлию Гусману здоровья и всего самого доброго.

Напомним, Юлий Гусман на протяжении многих лет входил в состав постоянных членов жюри Высшей лиги КВН. Он является народным артистом Азербайджанской Республики, заслуженным деятелем искусств РФ, а в 2004 году был награжден орденом Дружбы.

Сейчас Гусман проживает в Нью-Йорке у своей дочери и изредка возвращается в Москву для съемок в различных проектах.