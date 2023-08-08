Италия приостановила выдачу золотых виз для россиян

Италия приостановила выдачу инвестиционных виз для россиян и белорусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданам России и Белоруссии приостановили выдачу золотых виз в обмен на инвестиции - Investor Visa for Italy. Об этом сообщает Министерство по делам предприятий и продукции Италии на своем сайте.

Сообщается, что соответствующая программа приостановлена "по распоряжению председателя комитета (министерства - Прим. Ред.) от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза".

Напомним, золотая инвесторская виза была разработана и запущена властями в Италии в декабре 2017 года. Цель такой визы - привлечь в Италию стратегические инвестиции из-за рубежа.

Граждане не входящих в Евросоюз стран могли подать заявку на Investor Visa for Italy, которая действует в течение двух лет. Сейчас для получения золотой визы необходимо либо вложить 250 тысяч евро в итальянский стартам, либо потратить 500 тысяч евро на развитие местной копании, либо отдать на благотворительность один миллион или же вложить два миллиона евро в гособлигации.