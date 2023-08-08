Умер Леонид Володарский, переводчик и радиоведущий. Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

Умер Леонид Володарский, российский переводчик и радиоведущий. Ему было 73 года, сообщает издание "Говорит Москва".

Леонид Володарский скончался после продолжительной болезни. Прощание с ним пройдет 11 августа в 11:00 в зале ЦКБ N1 Управления делами президента по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.

Леонид Володарский прославился как переводчик, писатель и радиоведущий. Он закончил институт иностранных языков, с 1968 года начал работать переводчиком. Кроме того он озвучил более 5 тысяч картин за 30 лет работы, среди известных - фильмы "Терминатор" и "Джанго освобождённый". С 2014 года Леонид Володарский работал на радиостанции "Говорит Москва", там он вёл еженедельную передачу, посвящённую советской истории.

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