В Госдуме предложили снизить максимальную скорость самокатов

Максимальную скорость для движения электросамокатов хотят снизить в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Максимальную скорость для движения электросамокатов необходимо снизить. Речь идет о случаях, когда владельцы двухколесного электротранспорта едут по тротуарам, сообщил «Lenta.ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«В случае, если велодорожек нет, нужно ограничить скорость (движения электросамокатов) до 10 километров в час», - считает Гусев.

Депутат также отметил, что считает необходимым выдавать права на управление электросамокатами. По его мнению, получить такие права смогут граждане с 14-ти лет. При этом, желающим придется сдавать экзамен по правилам движения на электротранспорте.

Ранее Автоэксперт на Игорь Моржаретто в беседе с RT назвал верной ввести обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности для курьеров.

«Пятый канал» сообщал, что штрафы за передвижение на электросамокатах в нетрезвом виде могут ввести в России. Соответствующий законопроект к внесению в Госдуму осенью подготовил сенатор Артем Шейкин.