Умерла Юлия Борисова, народная артистка СССР. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова. Она скончалась на 99-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

«Трагическое известие пришло сегодня: скончалась Юлия Константиновна Борисова», - сказано в заявлении театра.

В театре отметили, что артистка перед смертью попросила не делать никаких прощаний в театре, а проводить ее в семейном кругу. Похороны актрисы пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.

Советская и российская актриса Юлия Борисова помимо звания народной артистки СССР имела также звание Героя Труда, являлась кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством», а также лауреатом государственных премий и множества профессиональных наград.

В театральной карьере Борисовой свыше 60 ролей, такие как Клеопатра в «Антонии и Клеопатре» по трагедии Уильяма Шекспира, Эпифания в «Миллионерше» по произведению Бернарда Шоу, Гелена в «Варшавской мелодии» по произведению Леонида Зорина и другие.