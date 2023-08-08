Психолог рассказала, как кошки помогают хозяевам справиться со стрессом

Кошки полезны тем, кто находится в нервном напряжении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кошки поддерживают своих хозяев и помогают им бороться со стрессом. Этих усатых питомцев вполне можно назвать «Домашними психотерапевтами», рассказала NEWS.ru психолог Маргарита Алексеева.

«Кошки полезны тем, кто находится в нервном напряжении. Иногда человеческому организму не хватает ресурсов, чтобы выровнять свое состояние. В этом случае кошки помогают хозяевам молчаливым и спокойным присутствием обратить внимание на свое состояние», - уверена Алексеева.

По словам психолога, все дело в том, что приятное давление, тепло и даже небольшая вибрация, которая бывает, когда котики мурчат, уменьшают тревожность.

«Питомцы также крайне полезны для безэмоциональных людей, так как они могут пробудить в них чувства. Кроме того, кошки иногда имеют лучшие навыки оказания психологической помощи, чем люди», - отметила эксперт.

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