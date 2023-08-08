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НовостиПолитика8 августа 2023 15:21

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 8 августа 2023 года

Сначала звуки сирен прозвучали только в украинской столице, после чего охватили всю территорию страны
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Воздушная тревога объявлена по всей Украине 8 августа 2023 года

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 8 августа 2023 года

Фото: REUTERS

На всей территории Украины во вторник, 8 августа, действует воздушная тревога. Об этом говорят данные официального ресурса для оповещения населения.

Как стало известно, сначала звуки сирен прозвучали в Киеве - в 17:52 по московскому времени. После этого воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

7 августа 2023 года воздушная тревога объявлялась в четырех регионах Украины, а именно в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.