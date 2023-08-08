Режиссер рассказал, каких фильмов не хватает киноиндустрии в России Фото: Архив "КП"

Президент программы «В кругу семьи», актер и режиссер Александр Ковтунец в интервью «Пятому каналу» заявил о нехватке в российской киноиндустрии фильмов для современной молодежи, которые в игровой форме могли бы продвигать воспитательную тематику.

«Не хватает кино, которое что-то цепляло бы в сердце … Когда идем в кинотеатр … нам не хочется, чтобы нас грузили. И нам хочется, чтобы в этом достаточно легком общении вдруг нам рассказали о каких-то важных, глубоких вещах. Не хватает фильмов по-настоящему воспитательных», - заявил режиссер.

По его словам, у российских фильмов большой потенциал, но эту структуру нужно развивать.

Ранее сообщалось, что в России предложили показывать фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» без ведома владельцев. Как писал Life.ru, с предложением о принудительном лицензировании кино из недружественных стран к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Тем временем, как сообщал RT, авторы нового учебника по истории для 10-11-х классов призывают Министерство культуры РФ убрать маркировку «18+» с ряда советских фильмов.