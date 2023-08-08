Врач назвала группы людей, подверженных риску развития диабета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская в беседе с «Газетой.Ru» назвала группы людей, подверженных риску развития диабета.

Как заявила эксперт, в группе риска находятся люди старше 45 лет с низким уровнем физической активности и избыточной массой тела, а также те, чьи родственники болели диабетом.

Кроме того, по словам эндокринолога, признаками заболевания могут стать повышенная утомляемость, постоянная жажда, учащенное мочеиспускание, а также зуд в интимной зоне и изменения массы тела при том же рационе. Островская посоветовала поддерживать физическую активность, а также следить за питанием и уровнем сахара в крови.

Врач-терапевт Надежда Чернышова, как сообщал ранее телеканал «360», предупредила, что отсутствие или дефицит качественного и полноценного сна может стать причиной развития сахарного диабета в том случае, если есть предрасположенность к этому заболеванию.

Невролог Наталья Шиндряева рассказала, как длительный стресс влияет на человека. Как писал RT, по словам эксперта, при хронических заболеваниях или предрасположенности к гипертонической болезни, избыточной массе тела, сахарному диабету, выброс адреналина приводит к осложнениям.