Лада Дэнс подаст иск на 12 млн рублей после ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

Лада Дэнс собирается направить в суд иск против транспортной компании на 12 млн рублей после ДТП в подмосковном Подольске. Об этом в беседе «Газета.Ru» рассказал концертный директор певицы Сергей Пудовкин

«Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. Будет иск», - заявил он, назвав предварительной суммой 12 млн рублей.

Пудовкин также сообщил, что близким запретили общаться артисткой из-за ее ухудшающегося состояния.

В беседе с «Пятым каналом» Пудовкин сообщил, что в ночь на вторник, 8 августа, певице была проведена вторая операция на лице. По его словам, врачи приложили все усилия для того, чтобы оптимизировать порезы и разрывы.

Кроме того, концертный директор певицы рассказал о том, что у артистки затруднена речь после аварии. «Пока ей тяжело говорить. К счастью, исключили самое главное: подозрение на перелом позвоночника», - заявил он в разговоре с «Известиями».