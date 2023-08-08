«Вижу своего пациента»: Нарколог обличила Зеленского в потреблении запрещенных веществ

Нарколог Зеленский предположил, что Зеленский употреблял запрещенные вещества Фото: REUTERS

Внешний вид и поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции для итальянской прессы вызвали у многих подозрения. Об этом рассказала ведущая Царьграда Елена Афонина в программе «Мы в курсе».

На кадрах с мероприятия можно увидеть, что украинскому лидеру нездоровится, а его зрачки «бегают» и дышится ему тяжело.

По словам нарколога Василия Шурова, по кадрам можно предположить, что Зеленский незадолго до конференции употреблял запрещенные вещества. «Я как нарколог вижу своего пациента, который находится в состоянии интоксикации, притом достаточно тяжелой», - отметил он.

Эксперт обратил внимание на то, что Зеленский является актером, который много снимался и выступал, поэтому с профессиональной точки зрения небольшая пресс-конференция может стать повседневным мероприятием, которое не должно отнимать у него много сил.

«Но видно, что он все равно не может собраться. Его не хватает, можно заметить, как он тяжело фиксирует голову ладонью. Взгляд плавающий. Видно, что Зеленский не понимает вопросов», - заявил специалист.