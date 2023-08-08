Российский военный Дандыкин предрек танкам Abrams сложности в зоне спецоперации Фото: REUTERS

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Lenta.ru предрек сложности американским танкам Abrams, отметив, что отправка такой технике украинским войскам никак не повлияет на ход специальной военной операции.

По его словам, Вашингтон отправляют Киеву не самую современную модель танка. «По большому счету этот танк ничем не отличается по характеристикам от того же Leopard 2A6. Он по зубам нашим танкистам. Особенно это касается Т-90М "Прорыв"», - заявил он, отметив Abrams является достаточно тяжелым танком.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» отметил преимущества российских танков перед западными, в том числе над американскими Abrams. По его словам, в американские танки легче попасть, чем в российские.

Тем временем, как писал RT, американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что никакое западное вооружение не поможет Украине победить Россию.