Снег выпал в Магаданской области 8 августа 2023 года. Фото: скриншот с видео

В Магаданской области во вторник, 8 августа, выпал снег. Природное явление изумило местных жителей, они и поделились произошедшим в социальных сетях, сообщают "Известия".

Из-за снегопада сейчас в Магаданской области затруднен проезд по трассам за городом. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура воздуха не поднимется выше +10 градусов тепла.

К четвергу, 10 августа, столбики термометров должны подняться до отметки +18 градусов, обещают эксперты.

Между тем, представитель Службы по изменению климата Copernicus (C3S) Саманта Берджесс на брифинге ООН в Женеве заявила, что самой высокой с момента начала наблюдений глобальная температура воздуха и океана в мире была в июле 2023 года. Нынешний 2023 год занимает третье место в топе самых теплых годов, отметила эксперт.