Кадыров сообщил об ударе по позициям ВСУ на таможенном посту "Нехотеевка" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" ударили по украинским позициям на территории поста таможни "Нехотеевка" со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, таким способом военные лишили ВСУ возможности устраивать диверсии с данного направления. Кроме того, действиям бойцов предшествовала работа воздушной разведки. Именно она вывила скопление техники и личного состава противника.

На пункт пропуска доставляли боеприпасы и средства передвижения для групп диверсантов. Минометный расчет утром приступил к выполнению задачи, отметил Кадыров.

Между тем, газета Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов заявила, что ВСУ в ходе наступления не смогли дойти даже до основных линий российской обороны, из-за чего Украине пришлось сменить тактику.