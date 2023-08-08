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НовостиПолитика8 августа 2023 17:57

Кадыров сообщил об ударе по позициям ВСУ на таможенном посту "Нехотеевка"

По его словам, бойцам помогла воздушная разведка
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Кадыров сообщил об ударе по позициям ВСУ на таможенном посту "Нехотеевка"

Кадыров сообщил об ударе по позициям ВСУ на таможенном посту "Нехотеевка"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" ударили по украинским позициям на территории поста таможни "Нехотеевка" со стороны Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, таким способом военные лишили ВСУ возможности устраивать диверсии с данного направления. Кроме того, действиям бойцов предшествовала работа воздушной разведки. Именно она вывила скопление техники и личного состава противника.

На пункт пропуска доставляли боеприпасы и средства передвижения для групп диверсантов. Минометный расчет утром приступил к выполнению задачи, отметил Кадыров.

Между тем, газета Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов заявила, что ВСУ в ходе наступления не смогли дойти даже до основных линий российской обороны, из-за чего Украине пришлось сменить тактику.