Врач рассказала простые способы избавиться от второго подбородка

Избавиться от второго подбородка и стать красивее можно простыми методами, считает врач Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причиной появления второго подбородка далеко не всегда является лишний вес, иногда сутулость или даже неудобное положение во сне. Об этом сообщает «Lenta.ru»со ссылкой на врача-дерматокосметолога Дмитрия Урмана.

«В борьбе со вторым подбородком лучше спать на спине и правильной подушке. Лучше, чтобы подушка фиксировала форму головы, препятствуя напряжению мышц шеи и шейных отделов позвоночника», - сообщил специалист.

Он уточнил, что причинами возникновения второго подбородка также могут быть нарушения прикуса или осанки. Он рекомендовал во время работы за компьютером и чтением книг не сутулиться и не напрягать мышцы. А случаях неправильного прикуса рекомендуется обратиться к врачу-ортодонту.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что из-за неестественного положения тела, особенно в шейно-воротниковой зоне, затрудняется кровоснабжение. В связи с этим, кожа не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ. Так появляется не только второй подбородок, но и морщины.